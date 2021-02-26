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إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

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إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بأسيوط

مصراوي Masrawy

01:11 م الجمعة 26 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية المندرة بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم بقرية المندرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيدة بالطوب والأحمر والطين ومسقوف بالجريد ملك " محمد حسين محمد"، ما أسفر عن إصابة "إسلام فتحى.ع"، و"محمد. ا.م"، و"فاروق.ج. ن".

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب انهيار المنزل نتيجة سقوط حائط لأحد المنازل المجاورة والذي يحمل رخصة بناء رقم 20 لسنة 2020.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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