أخبار عاجلة

"حماة الوطن" ينفي طرح مشروع قانون لبيع المياه للفلاحين -
لأول مرة.. تعيين نائبين للرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة -
الكنيسة تعلن إطلاق مشروع خدمة ذوي القدرات الذهنية الخاصة -
روحاني لماكرون: الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض -
إيطاليا تشدد قيود كورونا مع تزايد الإصابات بالسلالة البريطانية -
مايا دياب تتألق بالأبيض -
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة -
استمر 5 ساعات.. تفاصيل الاجتماع المغلق بين البرلمان والحكومة لمناقشة تراخيص البناء -
إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا -
"صرف خبز وهمي".. حبس مدير مخبز بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

Print
ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:09 م الجمعة 26 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث بالقليوبية، ثلاجة لحفظ اللحوم بها 3.25 طن كبدة مجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، لانتهاء تواريخ الصلاحية عليها، وجرى التحفظ على الكمية.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود ثلاجة تقوم بتوريد كبدة مجمدة فاسدة وتوزيعها على المحلات.

جرى شن حملة استهدفت الثلاجة، وبالتفتيش عثر بها على 3.25 طن كبدة مجمدة وبفحصها تبين أنها غير صالحة للاستخدام، كما تبين أن تاريخ الصلاحية المدون على المضبوطات منتهي، وجرى التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية