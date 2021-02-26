ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، ثلاجة لحفظ اللحوم بها 3.25 طن كبدة مجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، لانتهاء تواريخ الصلاحية عليها، وجرى التحفظ على الكمية.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود ثلاجة تقوم بتوريد كبدة مجمدة فاسدة وتوزيعها على المحلات.

جرى شن حملة استهدفت الثلاجة، وبالتفتيش عثر بها على 3.25 طن كبدة مجمدة وبفحصها تبين أنها غير صالحة للاستخدام، كما تبين أن تاريخ الصلاحية المدون على المضبوطات منتهي، وجرى التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.