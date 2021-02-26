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صور.. وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير "أتريبس" بسوهاج

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صور.. وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير "أتريبس" بسوهاج صور.. وزير الآثار يتفقد أعمال تطوير "أتريبس" بسوهاج

مصراوي Masrawy

12:52 م الجمعة 26 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتأهيل المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس بالشيخ حمد بالجبل الغربي في سوهاج.

واستمع الوزير لأبرز الأعمال التي جرت بالمكان، والتي تمثلت في تأهيل المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار من الوفود السياحة الداخلية والخارجية.

وشملت أعمال التطوير بمنطقة أتريبس إنشاء سور للمنطقة ومظلة انتظار سيارات وسلم صاعد و4 بزارات بإجمالي تكلفة 4 مليون و727 ألف جنيه، كشك إنارة بتكلفة 500 ألف جنيه، إنارة المنطقة والمعبد بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وعمل بوابة على مدخل طريق معبد أتريبس بنجع الشيخ حمد بتكلفة 600 ألف جنيه، ورصف الطريق المؤدي للمنطقة الأثرية بطول 7 كيلو متر بتكلفة 12 مليون جنيه.

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