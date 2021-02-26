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ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية

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ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة في القليوبية

مصراوي Masrawy

12:01 م الجمعة 26 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة المسطحات في القليوبية، 5 مصانع بدون تراخيص لتعبئة المواد الغذائية، وتضع علامات تجارية للغير ومجهولة المصدر، كما جرى ضبط مصنع لإعادة تدوير الأقطان بالقناطر الخيرية.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد شن حملة مكبرة، بإشراف اللواء هشام عبدالغفار مدير مباحث الإدارة العامة للبيئة والمسطحات، وقادها العقيد محمد محاريق رئيس مباحث المسطحات، واستهدفت الحملة مصانع بير السلم وغير المرخصة في القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مصانع لتعبئة المواد الغذائية، تبين أن هذه المصانع تستخدم علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر، بقصد الغش والتدليس، وتحقيق أرباح غير مشروعية، كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الأقطان.

وتحفظت الحملة على المصانع وأدوات الإنتاج وكميات كبيرة من المواد الغذائية، وتقرر تشميع المصانع تحت تصرف النيابة العامة.

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