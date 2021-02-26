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التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

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التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط التحالف: تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

مصراوي Masrawy

11:38 ص الجمعة 26 فبراير 2021

الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، تمكن قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية .

وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة (خميس مشيط).

وأوضح أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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