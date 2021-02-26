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9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا

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9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا 9 رحلات "بالون طائر" تحلق في سماء الأقصر بـ120 سائحًا

مصراوي Masrawy

11:55 ص الجمعة 26 فبراير 2021

الأقصر – محمد محروس:

شهدت سماء الأقصر، اليوم الجمعة تحليق 9 رحلات بالون طائر حملت علي متنها 120 سائحا من جنسيات مختلفة لمشاهدة الآثار والمعابد والمناظر الطبيعية من فوق عدة أميال.

تنفرد محافظة الأقصر عن مثيلاتها في بسياحة البالون الطائر، فلا يمكنك أن تنهي زيارتك للأقصر دون التجول بمنطاد الهواء الساخن "البالون الطائر" في ساعة مبكرة من الصباح، للاستمتاع بمشاهدة الأقصر وشروق الشمس ورؤية المعابد ذات الجمال الرائع المهيب على ضفتي نهر النيل.

وسياحة البالون الطائر واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيبا دوليا مميزا في العالم، لذلك أصبح عنصرا مهما لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدرا من مصادر الدخل القومي للبلاد ويعمل به المئات من العاملين في هذا القطاع.

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