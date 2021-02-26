أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة -
استمر 5 ساعات.. تفاصيل الاجتماع المغلق بين البرلمان والحكومة لمناقشة تراخيص البناء -
إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا -
"صرف خبز وهمي".. حبس مدير مخبز بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال الدعم -
ماكرون لروحاني: على إيران أن تقوم ببادرات واضحة على احترام الاتفاق النووي -
تقرير أممي: مستشفيات بدول إفريقية تواجه نقص الأكسجين في معركة كورونا -
الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب من موسكو تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بإشراف دولي -
مقتل 3 سيدات يعملن في محطة تلفزيونية برصاص مجهولين في أفغانستان -
واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على السعودية -
"إنهاء الأعمال العدائية فورًا".. واشنطن تصدر بيانًا بعد انتهاكات إثيوبيا لحقوق الإنسان بـ"تيجراي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط

Print
تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط

مصراوي Masrawy

11:31 ص الجمعة 26 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة، لمواجهة انتشار المستجد.

أسفرت الحملة عن ضبط 16 مخالفة، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجرى تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيها.

وتضمنت الحملة تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لورشة مخالفة تقع في نطاق المركز، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠.

وأسفرت الحملات منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة عن غلق وتشميع 60 مركز دروس خصوصية، و28 منشأة وفض 33 سوقًا عشوائيًا و18 مناسبة اجتماعية.

وجرى تحرير 1749 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بواقع 1721 محضرًا ضد أفراد و28 ضد منشآت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية