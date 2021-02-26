تحرير 16 مخالفة "ارتداء كمامة" في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن ضبط 16 مخالفة، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجرى تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيها.

وتضمنت الحملة تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لورشة مخالفة تقع في نطاق المركز، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠.

وأسفرت الحملات منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة عن غلق وتشميع 60 مركز دروس خصوصية، و28 منشأة وفض 33 سوقًا عشوائيًا و18 مناسبة اجتماعية.

وجرى تحرير 1749 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بواقع 1721 محضرًا ضد أفراد و28 ضد منشآت.