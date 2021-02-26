صور.. مبادرة لصيانة صناديق القمامة بالجهود الذاتية في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه ستجرى أعمال صيانة وإصلاح صناديق القمامة التالفة لإعادة استخدامها مرة أخرى، وذلك بالجهود الذاتية دون تحميل أي أعباء على ميزانية الدولة.

وأكد "بكري"، خلال متابعته الأعمال الجارية في إصلاح وصيانة الصناديق، على أنه سيجرى أيضًا إصلاح وصيانة المعدات والسيارات المستخدمة في منظومة النظافة، ورفع كفائتها لدعم منظومة النظافة بالحي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة بالحي، ورفع كفاءة الأدوات والمعدات المستخدمة بمشاركة القيادات وفريق العمل بجراج حي المناخ، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.