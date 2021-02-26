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وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس"

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وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس"

مصراوي Masrawy

11:25 ص الجمعة 26 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
وصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الجمعة، محافظة سوهاج، لتفقد وافتتاح مواقع أثرية بعد تطويرها.

وتشمل الزيارة تفقد وافتتاح منطقة معبد أتريبس بالشيخ حمد بمركز سوهاج، يعقبها أداء صلاة الجمعه بمسجد جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، ثم زيارة تفقدية لمقابر الحواويش الأثرية بالجبل الشرقي وافتتاح ماجرى بالمنطقة من تطوير، يعقبها عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان المحافظة.

وصل وزير الآثار ومرافقوه بريًا عبر الطريق الصحراوي الغربي، قادمين من محافظة الأقصر، وكان في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، عدد من مديري ومفتشي الآثار بسوهاج.

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