أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة -
استمر 5 ساعات.. تفاصيل الاجتماع المغلق بين البرلمان والحكومة لمناقشة تراخيص البناء -
إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا -
"صرف خبز وهمي".. حبس مدير مخبز بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال الدعم -
ماكرون لروحاني: على إيران أن تقوم ببادرات واضحة على احترام الاتفاق النووي -
تقرير أممي: مستشفيات بدول إفريقية تواجه نقص الأكسجين في معركة كورونا -
الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب من موسكو تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بإشراف دولي -
مقتل 3 سيدات يعملن في محطة تلفزيونية برصاص مجهولين في أفغانستان -
واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على السعودية -
"إنهاء الأعمال العدائية فورًا".. واشنطن تصدر بيانًا بعد انتهاكات إثيوبيا لحقوق الإنسان بـ"تيجراي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين

Print
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين

مصراوي Masrawy

10:38 ص الجمعة 26 فبراير 2021

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاتفاق مع السلطات المختصة في الأردن على آلية عمل جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين من معبر الكرامة الى مطار الملكة علياء الدولي "ترانزيت".

وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، فانه بحسب الاتفاق يستطيع 500 فلسطيني السفر من الجسر (معبر الكرامة) الى المطار ترانزيت يوميا، مشيرة إلى أنه يشترط على المسافر أن يحصل على تذكرة سفر سارية تمكنه من السفر على أية خطوط يريدها، وأن يكون موعد سفره في وقت مناسب من اليوم الذي يعبر فيه الجسر، وعلى أن يكون المسافر حاصلا على شهادة خلو من قبل موعد السفر بــ48 ساعة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه يتم تطبيق هذه الآلية الجديدة يومي الاحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلي أنها ستعلن عن أية مستجدات تتعلق بتطبيق هذه الآلية للأيام اللاحقة للأحد والإثنين.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقديرها للاردن ملكا وحكومة وشعبا، على الجهود الصادقة والدعم والإسناد الذي تقدمه لتسهيل سفر وحركة الفلسطينيين من والى الوطن عبر المطارات والأراضي الأردنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية