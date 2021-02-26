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قبل زيارة وزير الآثار.. تفاصيل مخطط تطوير "أتريبس" في سوهاج

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قبل زيارة وزير الآثار.. تفاصيل مخطط تطوير "أتريبس" في سوهاج قبل زيارة وزير الآثار.. تفاصيل مخطط تطوير "أتريبس" في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:12 ص الجمعة 26 فبراير 2021


سوهاج – عمار عبدالواحد:

يتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، مشروع أعمال تطوير وتأهيل المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس بالشيخ حمد بالجبل الغربي في سوهاج، وفي السطور التالية يعرض "مصراوي" أبرز البيانات والأعمال التي جرت بالمشروع.

1 - وصف المشروع: تأهيل المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار من الوفود السياحة الداخلية والخارجية.

2 – عدد المستفيدين من تنفيذ المشروع: سكان محافظة سوهاج.

3 - القيمة التعاقدية للمشروع: 4 مليون و727 مليون جنيه.

4 – المالك: محافظة سوهاج.

5 - الممول: قرض البنك الدولي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد .

6 – تاريخ: البدء 27 من شهر سبتمبر عام 2018.

7 – تاريخ الانتهاء: 19 من شهر فبراير من عام 2020.

8 – أهداف المشروع: المحافظة على الآثار بعمل الأسوار لمنع التعدي على المنطقة بالتنقيب أو السرقة، وتأهيل المنطقة الأثرية لاستقبال الزوار.

9 – مكونات المشروع: سور للمنطقة ومظلة انتظار سيارات وسلم صاعد و4 بزارات بإجمالي تكلفة 4 مليون و727 ألف جنيه، كشك إنارة بتكلفة 500 ألف جنيه، إنارة المنطقة والمعبد بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وعمل بوابة على مدخل طريق معبد أتريبس بنجع الشيخ حمد بتكلفة 600 ألف جنيه، ورصف الطريق المؤدي للمنطقة الأثرية بطول 7 كيلو متر بتكلفة 12 مليون جنيه.

10 – المشروع ممول من قرض البنك الدولي للتنمية المحلية بصعيد مصر بخطط الأعوام 2017 / 2018، 2019 / 2020، 2020 / 2021.

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