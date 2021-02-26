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إصابة تلميذ بطلق ناري بسبب أولوية المرور على الطريق في سوهاج

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إصابة تلميذ بطلق ناري بسبب أولوية المرور على الطريق في سوهاج إصابة تلميذ بطلق ناري بسبب أولوية المرور على الطريق في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:07 ص الجمعة 26 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:
أصيب تلميذ بطلق ناري، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب أولوية المرور على الطريق العام، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "عبدالرحمن. ع" 10 أعوام تلميذ ويقيم دائرة المركز مصابًا بطلق ناري أعلى الكتف الأيسر، سجلت فتحتي دخول وخروج، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد والدته "نجلاء. ف" 32 عامًا ربة منزل أنه أثناء استقلالها وابنها المصاب دراجة نارية "توك توك " ببندر البلينا قيادة "إبراهيم. ج" 24 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية يدعى "عبدالرحمن. ع" 25 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء أصابت إحداها ابنها المذكور، وعللت ذلك بسبب أولوية المرور بالطريق، واتهمت قائد الدراجة البخارية بالتسبب في ذلك.

جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة ماركة لاما عيار 9 ملي"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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