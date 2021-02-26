800 مقبرة في حضن الجبل.. أبرز المعلومات عن جبانة الحواويش في سوهاج - صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبد الواحد:

يتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الجمعة، جبانة الحواويش الفرعونية بالجبل الشرقي في محافظة سوهاج، ويقدم "مصراوي" خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المكان.

1 – تقع جبانة الحواويش على بُعد 10 كيلو متر في اتجاه الشرق من مدينة سوهاج، كما تقع الجبانة في حض الجبل الشرقي، والتي تَبعد حوالي 7 كيلو متر أيضاً عن مدينة أخميم عاصمة الإقليم التاسع قديمًا.

2 - تُعرف جبانة الحواويش بـ "مقابر الحواويش"، وتضم حوالي 800 مقبرة منحوتة في الصخر، وتبدو للناظر كما لو كانت قرص من شمع النحل من شدة تقاربها ووفرتها لدى علماء الأثار بجبانة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا التي كانت أيام الفراعنة خاصة في عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول.

3 - توجد مقابر الحواويش على حافة الهضبة من الجبل الشرقي، وبها مقابر منحوتة في الصخر على جدرانها نقوش ورسومات ملونة ترجع إلى عصور بداية الأسرات والدولتين القديمة والوسطى، وتدل على الاهتمام الشديد بالفن من قبل حكام الإقليم، والتي ما زال بعضها يحتفظ ببعض مناظره وكتاباته ونقوشه، والقليل منها يحتفظ بكامل مناظره ونقوشه.

4 - جرى تطوير منطقة مقابر الحواويش من قرض البنك الدولي، والتي شملت إنشاء سور حول المنطقة، كتب للأثريين، تندات للسيارات، استراحة، كافيتريا، مركز زوار، درج يؤدي للمقابر، عدد من البازارات السياحية.

5 - تضم مقابر الحواويش في الناحية الشرقية جبانتين، إحداهما تُعرف بجبانة الحواويش "A" والأخرى بجبانة الحواويش "B"، وتقع الجبانة الأولى أسفل هضبة تعلوها ثلاثة أديرة، وتشير الشواهد الأثرية إلى أن هذه الجبانة قد استخدمت منذ عصور ما قبل الأسرات، وخلال العصر الفرعوني والعصرين اليوناني والروماني ثم العصرين القبطي والإسلامي، وأن مقابر هذه الجبانة قد تعرضت للنهب والتدمير، أما الجبانة الثانية فتضم مئات المقابر المنقورة في السلسلة الجبلية الشرقية، وهى جبانة مدينة أخميم عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا.

6 - مقابر الحواويش يصل عددها لحوالي 800 مقبرة كان بعضها منقوشًا ومعظمها خلى من النقوش، وتخص كبار الموظفين والكهنة في عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول، كانت بعض المقابر منقوشة، كما أنه عُثر في بعضها على لوحات جنزية، وآثار أخرى كثيرة .

7 - مناظر ونصوص هذه المقابر تُلقي الضوء على الحياة اليومية والدينية والإدارية في أخميم، كما أن بعضها يتضمن سجلات لأسر بعينها، والمهن التي مارستها.

8 - أهم المقابر الهامة التي تحويها مقابر الحواويش هى مقبرة "حم مين" والذي كان حاكمًا للصعيد في أواخر الأسرة الخامسة، وكان مقره أخميم، وتولى المنصب من بعده بعض أفراد أسرته، والتي يلقي شكلها الضوء على الاهتمام الشديد بالفن من قبل حكام الإقليم ، ومقبرة " تتي إقر" الذي عاش في الأسرة السادسة، والتي يُلقي شكلها ونصوصها الضوء على الحياة الإدارية واليومية في هذه المنطقة، كما أنها تؤكد ارتقاء الفن المصري القديم.

وأشار عالم المصريات إلى أن مقابر الحواويش التي تم الكشف عنها تضم مناظر للحياة اليومية أيام قدماء المصريين، كما أنها

9 - تشتمل مقابر الحواويش على مناظر دينية وطقسية لتعبد أصحابها أمام أربابهم، ومنظر لصيد الطيور وتأدية الأعمال اليومية من مقبرة "كا- حب" وهي من ضمن 31 مقبرة منقوشة بمناظر ما زالت تحتفظ ببهاء ألوانها.