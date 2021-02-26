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الصين: تسجيل 6 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

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الصين: تسجيل 6 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج الصين: تسجيل 6 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

مصراوي Masrawy

08:33 ص الجمعة 26 فبراير 2021

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89877 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 6 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي وحالتين في قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4974 حالة غادر منها 4818 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 43 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84997 شخصا، وأن 7828 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 270 حالة منها 252 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10926 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 198 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 951 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10474 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 906 مرضى في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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