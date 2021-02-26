وزير الدفاع الأمريكي يؤكد: ضربنا الهدف الصحيح في سوريا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن- (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، ثقته في أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح في سوريا.

وقال أوستن، في تصريحات عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا، "متأكدون من أن الهدف الذي استهدف في سوريا كان يستخدم من قبل الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق"، مشددا "رسالتنا هي: لن نغض الطرف عن هجمات ميليشيات إيران".

وكان "البنتاجون" أعلن، في وقت سابق، عن ضربة جوية أمريكية تمت بدقة عالية ضد تنطيمي كتائب حزب الله وكتائب "سيد الشهداء" المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية.. وأنها تمت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، وجاءت ردا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.