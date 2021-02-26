أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
الأهلي يستعيد خدمات الروماني "ميتريتا"..  قبل لقاء ضمك -
واشنطن: على إثيوبيا العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان بتجيراي -
النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية -
العراق وبريطانيا يبحثان جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة -
البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع -
القبض على مدير شركة أعشاب طبية تشكل خطرا على الصحة العامة -
انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل -
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد: ضربنا الهدف الصحيح في سوريا

Print
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد: ضربنا الهدف الصحيح في سوريا وزير الدفاع الأمريكي يؤكد: ضربنا الهدف الصحيح في سوريا

مصراوي Masrawy

08:30 ص الجمعة 26 فبراير 2021

واشنطن- (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، ثقته في أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح في سوريا.

وقال أوستن، في تصريحات عقب الغارات التي شنها الجيش الأمريكي ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا، "متأكدون من أن الهدف الذي استهدف في سوريا كان يستخدم من قبل الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق"، مشددا "رسالتنا هي: لن نغض الطرف عن هجمات ميليشيات إيران".

وكان "البنتاجون" أعلن، في وقت سابق، عن ضربة جوية أمريكية تمت بدقة عالية ضد تنطيمي كتائب حزب الله وكتائب "سيد الشهداء" المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية.. وأنها تمت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، وجاءت ردا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية