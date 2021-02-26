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اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي باتجاه 6 أكتوبر لمده 25 يومًا

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اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي باتجاه 6 أكتوبر لمده 25 يومًا اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي باتجاه 6 أكتوبر لمده 25 يومًا

مصراوي Masrawy

02:19 ص الجمعة 26 فبراير 2021

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط، تحديدًا بمحيط المنطقة الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي، وذلك لمدة 25 يومًا، ابتداءً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 / ٢ /٢٠٢١ وحتى يوم الإثنين الموافق 22 / ٣ /٢٠٢١.

قالت المحافظة، في بيان عاجل، إن ذلك يأتي في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدًا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلاً على الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي:

أولاً:- (مركبات النقل ذات الأحجام الكبيرة) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الاقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانيًا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

وأوضحت المحافظة، أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافه وسائل الأمن الصناعي بمواقع الغلق الكلي وفي بداية التحويلة المرورية وبمحيط منطقة الاعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

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