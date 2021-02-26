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أول ضربة في عهد بايدن.. الجيش الأمريكي يقصف مواقعًا بسوريا

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أول ضربة في عهد بايدن.. الجيش الأمريكي يقصف مواقعًا بسوريا أول ضربة في عهد بايدن.. الجيش الأمريكي يقصف مواقعًا بسوريا

مصراوي Masrawy

02:43 ص الجمعة 26 فبراير 2021

قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي قصف يوم الخميس موقعًا في سوريا تستخدمه مجموعتان من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. ذلك بعد إطلاق صواريخ متكرر على القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

تمثل الضربات أول عمل معروف للجيش الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن. وذكر موقع "سي ان ان" أن المواقع لم تكن مرتبطة على وجه التحديد بإطلاق الصواريخ، لكن يُعتقد أن الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران العاملة في المنطقة كانت تستخدمها.

ويعتقد أن الموقع يستخدم كجزء من عملية تهريب أسلحة من قبل المليشيات. وقال المسؤول الأمريكي إن الضربة نُفذت لتقويض القدرة على شن هجمات في المستقبل وإرسال رسالة بشأن الهجمات الأخيرة.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن قرار استهداف هذه المواقع في سوريا اُتخذ من "أعلى إلى أسفل"، ولم يكن بسبب توصية محددة من الجيش.

وتأتي الضربات في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران للمفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، ما قد يعقد عملية هشة بالفعل.

ولم تلم الولايات المتحدة بشكل قاطع أي مجموعة محددة على إطلاق الصواريخ أو تنسب الهجمات إلى أي وكيل إيراني آخر في المنطقة، لكن الإدارة الأمريكية أوضحت أين تضع اللوم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية عن تصرفات وكلائها، وإن بايدن "غاضب".

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