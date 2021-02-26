الاتحاد الأوروبي يريد تطبيق جوازات سفر كورونا في وقت مناسب قبل موسم السياحة

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بروكسل - (د ب أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يريد تطوير شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، يمكن أن تكون طوق نجاة حيوي لموسم السياحة، لكن إعداد هذا النظام يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل.

وقالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر تقنية الفيديو إنه علاوة على قدر كبير من العمل الفني، "لا يزال هناك عدد من المسائل السياسية العالقة".

ولا تزال حكومات الاتحاد الأوروبي تخوض نقاشا مع بعضها البعض وبشكل محلي، بشأن ما إذا كان التطعيم ضد مرض كوفيد-19 يجب أن يمنح حاملي مثل هذه الشهادات مزايا مثل السفر وتناول الوجبات بالمطاعم أو ارتياد دور العرض.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في نفس المؤتمر الصحفي إنه بينما أن هناك "تقاربا متزايدا" بين القادة السبع والعشرين بشأن وضع برنامج لشهادات التطعيم، تظل الأولوية الرئيسية في الوقت الراهن، هي تسريع حملات التطعيم.

وينقسم التكتل بين دول أعضاء مثل فرنسا وألمانيا، أكثر ممانعة للبدء في ربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، ومعسكر آخر، تقوده اليونان وقبرص، يسعى إلى التحرك قدما بشكل أسرع.

وكانت اليونان وقبرص قد أبرمتا اتفاقا مع إسرائيل يقضي بالسماح للملقحين ضد كورونا بالسفر.

كما تقدم بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا ورومانيا مزايا للملقحين منها السماح بدخول أراضيهما.

وقبل انطلاق المحادثات بين قادة التكتل الـ 27، قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس في مؤتمر صحفي "أعتقد أن هذا المشروع يجب أن ينفذ في الربيع- إن لم يكن على مستوى أوروبا كلها، سيتعين علينا أن ننفذه على المستوى الوطني وباتفاقيات مع الدول الأخرى التي لها سياسات مماثلة".

وشدد على أن خطته لمنح "جواز سفر رقمي أخضر اللون" على الهواتف المحمولة للمواطنين، يمكن أن يمنحهم إمكانية دخول المطاعم وحضور المناسبات الثقافية والرياضة والسياحية، ليس فقط لأولئك الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19، ولكن أيضاً لكل شخص جاءت نتيجة اختباره حديثا سلبية.

وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنها تتوقع إصدار شهادات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف المقبل.

وقالت إن هذا لا يعني أنه لن يتم السماح مستقبلا بالسفر إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم " ولم يتم اتخاذ قرارات سياسية بهذا الشأن على الإطلاق".