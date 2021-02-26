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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية القبض على شخص اتُّهم بترويع المواطنين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي بمنطقة العجمي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وذلك بسبب مغازلة زوجته.

كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر رجلا، يطلق أعيرة نارية من طبنجة بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي، مما أسفر عن إصابة بعضهم، بينما كان يحمل في اليد الآخر سلاح أبيض مهددا به الأهالي.

وأثار مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع الاستياء بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين طالبو بسرعة ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي تحرك سريع، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من تحديد مكان الواقعة، وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي قام بها ضباط المباحث أن السبب وراء قيام المتهم بذلك هو قيام بعض الأشخاص بمغازلة زوجته أثناء سيرها بالشارع، وعند عودتها أخبرته فنزل ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.