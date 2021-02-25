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صور.. "صحة الشرقية" تتسلم جرعات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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صور.. "صحة الشرقية" تتسلم جرعات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال صور.. "صحة الشرقية" تتسلم جرعات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

11:11 م الخميس 25 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تسلمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، حصة المديرية من الطعوم المُخصصة من وزارة الصحة لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تنطلق على مستوى الجمهورية من يوم الأحد المُقبل، ولمدة 4 أيام.

وكلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإدارة العامة للطب الوقائي ومسؤولة الطعوم بالمديرية، بتسليم حصة الطعوم المُخصصة لكافة الإدارات الصحية، بالإضافة إلى تسليم المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة للحملة، وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين بكل إدارة صحية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم مليون و195 ألف و490 طفلًا على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من المصريين وغير المصريين، لافتًا إلى أن الحملة يشارك فيها 2401 فريق طبي، بينهم 501 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1900 فريق متحرك، فيما جرى تقسيمهم إلى 614 فريق بالحضر، و1787 فريق بالريف.

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