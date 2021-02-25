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وكيل "تعليم أسوان" يحيل 4 مسئولين للتحقيق

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وكيل "تعليم أسوان" يحيل 4 مسئولين للتحقيق وكيل "تعليم أسوان" يحيل 4 مسئولين للتحقيق

مصراوي Masrawy

10:42 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قرر الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم الخميس، إحالة أربعة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية للتحقيق، وذلك لعدم التزامهم بخطوط السير خلال الفترة السابقة ما يعتبر إهدارًا للمال العام.

وطالب وكيل الوزارة جميع العاملين على مستوى المديرية والإدارات والمدارس، بضرورة الالتزام بخطوط السير، وإعداد تقرير بنتائج الزيارة، وضرورة التوقيع في دفتر الأمن ودفتر المترددين وذلك حرصًا على الانضباط الإداري للعملية التعليمية.

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