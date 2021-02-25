منذ 2014.. تنفيذ مشروعات تعليمية في شمال سيناء بـ335 مليون جنيه

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شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحاته مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم والأبنية التعليمية بتكلفة حوالي 335 مليون جنيها خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020.

وأوضح أنه تم تنفيذ 67 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية ما بين إبتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب مبانى خدمية للادارات التعليمية خلال تلك الفترة

ولفت إلى تنفيذ وتوسعة 7 مدارس أخرى فضلا عن مدرسة تم إسنادها للانشاء، وهناك مدرسة سيتم إنشاؤها وتوسعة 3 مدارس أخرى جارى البت فيها عن طريق الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهناك عدد 5 مدارس تم صيانتها بتمويل من الهيئة، إلى جانب ترميم عدد 7 مدارس أخرى بتمويل من مديرية التربية والتعليم .

وأضاف المحافظ أنه جرى اعتماد مبلغ 3.5 مليون جنيه لتوفير الأثاث المدرسي وإعداد المدارس للعام الدراسي الجديد ووضع حجر الأساس لاقامة مدرستين خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، وهما المدرسة اليابانية بالعريش، والمدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة لخدمة وسط سيناء .