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صور.. وزيرا السياحة والطيران يتفقدان أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني في الأقصر

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صور.. وزيرا السياحة والطيران يتفقدان أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني في الأقصر صور.. وزيرا السياحة والطيران يتفقدان أعمال ترميم تمثال رمسيس الثاني في الأقصر

مصراوي Masrawy

09:42 م الخميس 25 فبراير 2021

الأقصر – محمد محروس:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والمهندس محمد منار وزير الطيران المدني، مساء اليوم الخميس، أعمال ترميم أحد تماثيل رمسيس الثاني الذي يجري ترميمه في معبد الأقصر.

واستمع الوزيران لشرح مفصل حول أعمال ترميم التمثال الضخم الذي يعد إضافة للمعبد، من الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ووعد وزيري بإنهاء أعمال اترميم تمثال رمسيسي الثاني قبل يوم التراث العالمي في أبريل المقبل.

وقال وزير الآثار إنه يرافق وزير الطيران في جولة مكوكية تشمل محافظتي الأقصر وسوهاج لتقييم مبادرة شتي في والوقوف علي نتائجها في ظل تداعيات جائحة في التي ألقت بظلالها علي علي القطاع السياحي.

وأضاف وزير الآثار أنه التقى بعدد من المصريين الذين يزورون المعبد واستمع منهم حول مدي استفادتهم من مبادرة شتي في مصر.

وأشار العناني إلي أنه سيزور برفقة وزير الطيران السوق السياحي في الأقصر لسماع العاملين في القطاع السياحي ومدي تأثرهم بجائحة كورونا وكيفية مد يد العون لهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

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