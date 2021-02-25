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انهيار منزل من طابقين في قرية علوان بأسيوط

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انهيار منزل من طابقين في قرية علوان بأسيوط انهيار منزل من طابقين في قرية علوان بأسيوط

مصراوي Masrawy

09:39 م الخميس 25 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل مكون من طابقين، اليوم الخميس، بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط، دون أي خسائر بشرية.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم بقرية علوان.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيدة بالطوب ملك " عاشور محمد سيد"، دون خسائر فى الأرواح، وأسفر الحادث عن نفوق بعض المواشي.

جرى تأمين المنازل المجاورة واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المعنية والإدارة الهندسية بمركز أسيوط.

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