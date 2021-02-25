تحديد جلسة النطق بالحكم على الطبيب المتهم بهتك عرض "فتاة الشرقية"

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الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة طبيب لجلسة 30 مارس المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادة خيرية بالزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الفتاة "د.ش" 20 عامًا، مُقيمة بالزقازيق، تتهم فيه "أ.ح" 39 عامًا، طبيب أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومي بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بمدينة الزقازيق.

وأوضحت الفتاة، أنها أثناء توجهها لعمل أشعة تليفزيونية في العيادة الخيرية التي يعمل بها الطبيب، وضع يده على موطن عفتها وهتك عرضها، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 6675 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2020.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، فيما أفادت التحريات وتقرير الطب الشرعي بصحة الاتهام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.