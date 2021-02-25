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صور.. وزير يستمع لمطالب شاب من ذوي الهمم في أسوان

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صور.. وزير التموين يستمع لمطالب شاب من ذوي الهمم في أسوان صور.. وزير يستمع لمطالب شاب من ذوي الهمم في أسوان

مصراوي Masrawy

09:32 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

استمع وزير والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، لمطالب أحد الشباب من ذوي الهمم عندما قابله أثناء افتتاح هايبر العقاد بأسوان اليوم الخميس، وكلف وزير التموين حسام العربي وكيل وزارة التموين بأسوان بالتواصل مع الشاب وتوفير ما هو مطلوب من احتياجاته التموينية.

كما وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي العلاقات العامة بالمحافظة بالتواصل مع هذا الشاب ومعرفة احتياجاته وعرضها على المحافظ لتلبيتها.

كان وزير التموين بدء زيارته لمحافظة أسوان، بتفقد مصنع سكر إدفو، ومطحن وصومعة إدفو، كما تفقد الوزير هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، بجانب تفقد فرع الجملة الملحق به والذى يضم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يضمن توافرها بأرصدة كافية في ظل اهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى هذه السلع وتلبية احتياجات المواطنين .

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