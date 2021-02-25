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محافظ كفر الشيخ: فتح باب التقديم للمدرسة الدولية أول مارس - صور

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محافظ كفر الشيخ: فتح باب التقديم للمدرسة الدولية أول مارس - صور محافظ كفر الشيخ: فتح باب التقديم للمدرسة الدولية أول مارس - صور

مصراوي Masrawy

09:29 م الخميس 25 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بدء تلقي طلبات الالتحاق المدرسة الدولية للغات بالمحافظة، أول مارس 2021، كما تقبل التحويلات من أبناء المحافظة بمدارس المحافظات الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الدراسة بها تبدأ العام الدراسي المقبل، داعيًا أولياء أمور الطلاب لزيارة المدرسة، للتعرف على مميزاتها لكونها أول مدرسة حكومية للغات في كفر الشيخ، تتمتع بتوافر الأنشطة التعليمية والثقافية.
وقال المحافظ إن المدرسة تضم حدائق وملاعب متعددة، واستراحات، ورصف بالانترلوك، وحمام سباحة، ومعامل متعددة، وحجرات لمزاولة الأنشطة، وغرف متعددة الأغراض، ومسارات مخصصة لذوي الهمم، وتقع المدرسة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا للقادمين من كفر الشيخ متجهين للكمين.

وأضاف أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية، من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، وبها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وتضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، وجرى تصميمها لتكون أفضل من أي مدرسة بالمحافظات الأخرى.

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