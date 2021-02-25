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"ضحية كورونا".. وفاة مدير عام المجازر في الفيوم

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"ضحية كورونا".. وفاة مدير عام المجازر في الفيوم "ضحية كورونا".. وفاة مدير عام المجازر في الفيوم

مصراوي Masrawy

09:09 م الخميس 25 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

أعلن الدكتور أسامة مخلوف نقيب البيطريين بمحافظة الفيوم اليوم الخميس، عن وفاة الدكتورة مني رأفت ثابت مدير عام المجازر بالفيوم بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"..

وقال مخلوف: إن مدير عام المجازر أصيبت بفيروس كورونا منذ 20 يوما، وجرى نقلها لمستشفى الشرطة بالقاهرة للعلاج، حيث جرى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

ونعت نقابة الأطباء البيطريين الدكتورة منى ثابت ووصفتها بـ"المناضلة التى ظلت تعمل و تراقب المجازر على مستوى المحافظة وقدمت روحها فداء لعملها".

كانت النقابة كرمت الفقيدة كأم مثالية عن عام 2020 فى حفل أقيم فى شهر ديسمبر الماضى بمقر النقابة بالفيوم .

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