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الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ "شنغهاي" الصيني

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الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ "شنغهاي" الصيني الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ "شنغهاي" الصيني

الآسيوي: يقرر منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة لدوري الأبطال لـ

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منح المقعد الشاغر في المجموعة العاشرة ضمن دوري أبطال آسيا 2021، بعد استبعاد نادي شاندونغ لونينغ الصيني، الذي تم سحب رخصته للمشاركة من قِبل لجنة أهلية المشاركة في الاتحاد.

واستنادًا إلى المادة 9.1 (إلى جانب المادة 9.4) من دليل المشاركة، فإن المقعد المخصص للصين في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال آسيا (المقعد الرابع للصين)، تم منحه إلى نادي شنغهاي اس آي بي جي الذي حصل على المركز الرابع في دوري السوبر الصيني.

وبالاعتماد على المبدأ ذاته، تم منح المقعد الذي كان مخصصًا لنادي غوانغزهو بالمجموعة التاسعة، إلى نادي بكين.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتواصل حول هذا الشأن مع الاتحاد الصيني لكرة القدم من أجل إجراء الترتيبات اللازمة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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