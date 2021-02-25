1900 فريق طبي يشاركون فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالفيوم

مصراوي Masrawy
08:36 م الخميس 25 فبراير 2021
الفيوم – حسين فتحى:
ناقش الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، استعدادات مديرية الصحة لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنطلق الأحد المقبل 28 فبراير ولمدة 4 أيام.
تستهدف الحملة 636 ألف طفل في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، من خلال أكثر من 1900 فريق طبي بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف لتسهيل أعمال الفرق الطبية بالحملة في مختلف القرى والمراكز.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمسئولين عن قطاع الصحة اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
وذكر الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع لشرح حول استعدادات مديرية الصحة للحملة التنشيطية لمبادرة تنظيم الأسرة التي سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس المقبل، والثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 من الشهر ذاته.