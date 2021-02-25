1900 فريق طبي يشاركون فى الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

ناقش الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، استعدادات مديرية الصحة لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنطلق الأحد المقبل 28 فبراير ولمدة 4 أيام.

تستهدف الحملة 636 ألف طفل في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، من خلال أكثر من 1900 فريق طبي بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف لتسهيل أعمال الفرق الطبية بالحملة في مختلف القرى والمراكز.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمسئولين عن قطاع الصحة اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وذكر الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع لشرح حول استعدادات مديرية الصحة للحملة التنشيطية لمبادرة تنظيم الأسرة التي سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس المقبل، والثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 من الشهر ذاته.