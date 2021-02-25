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واشنطن تحذر مجموعة العشرين من التسرع في سحب إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

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واشنطن تحذر مجموعة العشرين من التسرع في سحب إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا واشنطن تحذر مجموعة العشرين من التسرع في سحب إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

08:20 م الخميس 25 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين دول مجموعة العشرين إلى الإبقاء على المستويات الراهنة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة المستجد، وتجنب سحب هذه الإجراءات على نطاق واسع وقبل الوقت المناسب.

وقالت يلين في كلمة تعتزم توجيهها خلال مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء مالية المجموعة غدا الجمعة "إذا كان هناك وقت للتوسع في الدعم، فإنه هذه اللحظة".

وشددت يلين على أهمية التعاون الدولي في ظل الظروف الراهنة، وقالت "لا توجد دولة واحدة تستطيع بمفردها إعلان الانتصار على هذه الأزمة. في الواقع لم يكن تعاوننا مهما كما هو الآن. هذه هي لحظة التحرك والتعددية".

كما دعت يلين إلى زيادة الدعم للتحالف الدولي لتوفير لقاحات فيروس كورونا للدول الفقيرة "كوفاكس" وقالت إن "وجود برنامج عالمي حقيقي وسريع للتطعيم، هو أقوى تحفيز يمكن تقديمه للاقتصاد العالمي".

وحذرت من أنه "بدون المزيد من العمل الدولي لدعم الدول ذات الدخل المنخفض، فإننا نخاطر بإيجاد تباين دائم وخطير في الاقتصاد العالمي".

وقالت يلين إن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يجب أن يكون منسقا، ودعت إلى استمرار دعم المواطنين في مواجهة تداعيات الجائحة.

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