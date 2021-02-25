مصرع عامل زراعي دهسته شاحنة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي عامل زراعي، مصرعه في حادث سير، اليوم الخميس، بمنطقة شرق العوينات بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة محمد عبد الرازق محمد 17 عامًا، من محافظة قنا مصرعه إثر سقوطه من أعلى شاحنة نقل ودهسته بالعجلات الخلفية، وجرى نقله إلى مستشفى الداخلة العام، وحُرر محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.