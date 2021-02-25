صور.. وزير الزراعة في جنوب سيناء لتفقد مشروعات مدينة الطور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

وصل المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الخميس، لمطار شرم الشيخ الدولي، وكان في استقباله اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويرافق وزير الزراعة المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحليم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح بدوي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وأحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة.

واستعرض المحافظ في مستهل لقائه بوزير الزراعة اليوم، مطالب المحافظة من وزارة الزراعة بحضور مديري الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن تبدأ الجولة غدًا الجمعة في مدينة الطور، لمتابعة المشروعات الزراعية بها وعلى رأسها مزرعة 30 يوليو، واستقبال 3 آلاف عجل سوداني قادمة عبر ميناء الطور البحري، ثم يقوم بجولة تفقدية بمدينة نويبع يوم السبت المقبل.