صحة بورسعيد: نستهدف تطعيم 110 آلاف حالة ضد شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 110 آلاف طفل بمختلف مناطق المحافظة.

وأشار "أبو هاشم"، في بيان إعلامي، إلى أنه يجرى التطعيم بواسطة 350 فريق طبي على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأكد أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما سيجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري، لافتًا إلى أن الحملة ستبدأ الأحد المقبل وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 3 مارس.