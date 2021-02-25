الصين تغرم مواطناً وزوجته أنجبا 7 أطفال.. كم دفعا؟

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5 أولاد وبنتان

عاقبت الحكومة الصينية مواطناً وزوجته، بدفع غرامة تعادل 155 ألف دولار أمريكي؛ بسبب إنجابهما 7 أطفال.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن تشانغ رونغ رونغ وزوجها انتهكا القانون، الذي ينص على أنه لا يجوز لمواطني البلاد إنجاب أكثر من طفلين، في حين أنهما أنجبا 7 أطفال ليسجلا بذلك رقماً قياسياً، وفقاً لـ"سبوتينك".

وأضافت الصحيفة أن دفع الغرامة مقابل حصول الأطفال - خمسة أولاد وبنتان - على وثائق تثبت هويتهم الشخصية.

في تبريرها لإنجاب هذا العدد من الأطفال، قالت "تشانغ": "عندما يغادر زوجي ويغادر الأطفال الأكبر سناً إلى المدرسة، أبقى مع أطفالي الأصغر سناً، وعندما سأتقدم في العمر، سيقومون بزيارتي".

وفرضت الصين عام 1979 سياسة الطفل الواحد، التي هدفت للحد من النمو السكاني، وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجباري أو الإخصاء.