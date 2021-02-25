أخبار عاجلة

"توكلنا" يوضح طريقة طلب خدمة إقامة التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية -
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن الجهات التي تلقت الدفعة الأولى من اللقاح -
هيئة الدواء تطلب سحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
غدًا.. محافظ بورسعيد يفتتح شارع "البدري فرغلي" -
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك! -
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح -
المحامي سلطان الحسين: الإصلاحات الجديدة طفرة في النظام العدلي -
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

"مصري هارب في إيران".. "القاعدة" يعلن عن زعيم جديد للتنظيم

Print
"مصري هارب في إيران".. "القاعدة" يعلن عن زعيم جديد للتنظيم "مصري هارب في إيران".. "القاعدة" يعلن عن زعيم جديد للتنظيم

مصراوي Masrawy

07:44 م الخميس 25 فبراير 2021

وكالات:

أعلن تنظيم "القاعدة" عن زعيم جديد يدعى "سيف الثأر"، والذي قال عنه، إنه "من المقرر أن يجعل الجماعة خطيرة كما كانت في عهد مؤسسها أسامة بن لادن".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حسبما نقلت عنها " اليوم"، أن "الجنرال المصري السابق سيف العدل مختبئ في إيران، وأنه تولى زمام الأمور من زعيمها السابق أيمن الظواهري".

وأشارت إلى أن سيف، الذي تم تعقبه من قبل وكالات الاستخبارات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، تولى المنصب الأعلى، ويقوم بإعداد "صيغة جديدة للتنظيم".

من جهته، قال خبير بريطاني كبير في مجال مكافحة الإرهاب: "بالمقارنة مع الظواهري، من المرجح أن يكون سيف زعيما أكثر فاعلية، على الأقل أو حتى أكثر من بن لادن".

وشارك سيف بشكل كبير في أنشطة "القاعدة" منذ حوالي 30 عاما، ويوجد بالفعل مكافأة قدرها 7.5 مليون جنيه إسترليني على رأسه، بعد تفجيرات السفارة الأمريكية في نيروبي ودار السلام في عام 1998، والتي خلفت 224 قتيلا.

يذكر أنه كان عضوا قياديا في وحدة الحماية المباشرة التابعة لبن لادن في أفغانستان، وأطلق عليه اسم "الحارس الأسود" نسبة إلى لون أوشحته.

وتشير التقارير، إلى أن "الزعيم الجديد للقاعدة يتطلع إلى بناء علاقات مع داعش وإيران وطالبان أفغانستان".

من جهته، قال الكولونيل ريتشارد كيمب، الذي كان يراقب سيف لصالح بريطانيا منذ ما يقرب من 20 عاما: "هناك تعاون بين مجموعات مثل هذه، لكن سيف يحظى باحترام كبير لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في تعاون أكبر أو حتى اندماج".

وترك مقتل بن لادن في عملية أمريكية في باكستان في عام 2011 الجماعة في أيدي الظواهري، وهو مصري الأصل ويعتبر منظر التنظيم الرئيسي، لكن دون قدرة بن لادن على حشد المتطرفين في جميع أنحاء العالم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك!

روسيا لإيران عن نفط سوريا: لي هذا ولكِ ذاك!

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

شبكة عيون الإخبارية