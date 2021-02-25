بعد مصرع 14 شخصًا.. حبس مالك "مركب بحيرة مريوط" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أمر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، بحبس "م.ع" مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، والذي راح ضحيته 14 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه.

كانت النيابة قد أخلت سبيل المذكور أمس، بضمان محل إقامته، للمشاركة في دفن زوجته وابنته عقب وفاتهما في الحادث، قبل أن تستدعيه للتحقيق مجددا اليوم، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

يذكرأن المركب كان يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا، معظمهم أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و14 عاما، فضلا عن إصابة 6 آخرين جرى نقلهم لمستشفى العامرية العام.