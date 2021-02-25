تمهيدًا لـ"تخليد ذكراها".. محافظ الفيوم: حصر أسماء "شهداء الجيش الأبيض"

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحي:

طالب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمناً لواجبهم الوطني، لدراسة إطلاقها على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم، فضلاً عن عمل لوحة شرف بها في أماكن عملهم بالمستشفيات، وتخصيص ميدان بكل مركز من مراكز المحافظة يحمل اسم شهداء الجيش الأبيض.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، وأعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.