تمهيدًا لـ"تخليد ذكراها".. محافظ الفيوم: حصر أسماء "شهداء الجيش الأبيض"

مصراوي Masrawy
07:23 م الخميس 25 فبراير 2021
الفيوم – حسين فتحي:
طالب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة بإعداد حصر بجميع أفراد الفريق الطبي الذين دفعوا حياتهم ثمناً لواجبهم الوطني، لدراسة إطلاقها على قاعات وأماكن تُخلّد ذكراهم، فضلاً عن عمل لوحة شرف بها في أماكن عملهم بالمستشفيات، وتخصيص ميدان بكل مركز من مراكز المحافظة يحمل اسم شهداء الجيش الأبيض.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، وأعضاء اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، ومديري الطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.