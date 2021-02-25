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تحديد موعد نظر دعوى إثبات نسب "طفلة فتاة المنصورة"

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تحديد موعد نظر دعوى إثبات نسب "طفلة فتاة المنصورة" تحديد موعد نظر دعوى إثبات نسب "طفلة فتاة المنصورة"

مصراوي Masrawy

07:13 م الخميس 25 فبراير 2021


الدقهلية-رامي محمود:

حددت محكمة الأسرة بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جلسة يوم 8 أبريل المقبل لنظر دعوى إثبات نسب الطفلة "جودي" التي أقامتها والدتها "أمل.ع" من قرية ميت اشنا التابعة لمركز أجا والمعروفة إعلامياً بالطالبة المغتصبة ضد "محمد خ. ع"، المتهم بأنه واقعها كرهاً عنها عام 2018.

من جانبه قال السيد بدرة، محامي والدة الطفلة في دعوى إثبات النسب أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفلة ووالدها.
وأكد أن اعتراف المتهم في محضر التحقيقات يُعد إقراراً منه بذلك مؤكداً على ضرورة الاعتماد على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب خاصةً وأن الطفلة تتطابق في الحمض النووي لوالدها وتحليل البصمة الوراثية، مضيفا أنه استدل فى دعواه بقضية الفتاة "صباح" التي حكمت فيها محكمة استئناف الأسرة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية وقامت الفتاة بتقديم حافظة مستندات تحوي في طياتها تقارير الطب الشرعي والمختبر والتي تؤكد تطابق الحمض النووي لطفلها مع الجاني .

وقضت المحكمة وقتها بإثبات نسب الطفل لوالده وجاء في الحكم أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفل ووالده كما أكد اعتراف المتهم في محضر التحقيقات يُعد إقراراً منه بذلك.
وأضاف المحامي فى الدعوى أنه لما كانت الطفلة تتطابق في الحمض النووي لوالدها وتحليل البصمة الوراثية اعتماداً على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب فإن دعوى موكلته تتشابه إلى حد كبير مع دعوى الفتاة "صباح" والتي نظرتها محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم وقضت فيها بإثبات نسب الطفل لوالده المدعى عليه مشيرا الى أن ما تمر به الأم منذ عام 2018 حتى الآن من تهديد وإيذاء بكل أنواعه تتعرض له ومعاناة من إثبات الطفلة لأبيها بل إن الأمر في حالة الاغتصاب يكون أشد خطورة لأنه تم رغماً عنها ولهذا فهي ضحية فما بالنا إذا ضاع حقها في عقاب المغتصب بأن برأته محكمة الموضوع لأن الإجراءات الجنائية التي تأخذ بها محكمة الموضوع قواعد قانونية وإجرائية ومن الممكن عند حدوث خطأ في الإجراء تنهار القضية.

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