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بـ"المولوتوف".. ضبط 10 متهمين في مشاجرة بين عائلتين شمالي قنا

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بـ"المولوتوف".. ضبط 10 متهمين في مشاجرة بين عائلتين شمالي قنا بـ"المولوتوف".. ضبط 10 متهمين في مشاجرة بين عائلتين شمالي قنا

مصراوي Masrawy

06:54 م الخميس 25 فبراير 2021


قنا-عبدالرحمن القرشي :

‏سيطرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، اليوم الخميس على اشتباكات بالزجاجات الحارقة "المولوتوف" بين عائلتين بقرية الرئيسية بنجع حمادي، بشمالي قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا ، بنشوب مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين بقرية الرئيسية، بسبب خلافات قديمة بينهما، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات بسيطة بين الطرفين، واشتعال النيران في حوش.
انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام فوزي رئيس مباحث نجع حمادي، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 10 متهمين من الطرفين.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.‏

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