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غدًا.. وزير الآثار يزور سوهاج لتفقد مقابر "الحواوشي وأتريبس"

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غدًا.. وزير الآثار يزور سوهاج لتفقد مقابر "الحواوشي وأتريبس" غدًا.. وزير الآثار يزور سوهاج لتفقد مقابر "الحواوشي وأتريبس"

مصراوي Masrawy

06:54 م الخميس 25 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تستقبل محافظة سوهاج، غدًا الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحه والآثار، لتفقد وافتتاح مواقع أثرية بعد تطويرها.

وتشمل الزيارة تفقد وافتتاح منطقة معبد أتريبس بالشيخ حمد بمركز سوهاج، يعقبها أداء صلاة الجمعه بمسجد جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، ثم زيارة تفقدية لمقابر الحواويش الأثرية بالجبل الشرقي وافتتاح ماجرى بالمنطقة من تطوير، يعقبها عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان المحافظة.

ويصل وزير الآثار ومرافقوه بريًا عبر الطريق الصحراوي الغربي، قادمين من محافظة الأقصر، ويكون في استقبالهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، عدد من مديري ومفتشي الآثار بسوهاج.

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