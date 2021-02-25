بعد 45 يومًا.. قرار جديد بشأن "مدعي الإصابة بالسرطان" في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة دسوق الجزئية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محمد قمصان، مدعي الإصابة بالسرطان بمركز دسوق، على غير الحقيقة لجمع مبالغ مالية، وذلك على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد 45 يومًا من القبض عليه، وحبسه على ذمة القضية وفقًا للتهم الموجهة إليه من قبل نيابة دسوق.

تعود التفاصيل عندما رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه شابًا ومعه سيدة، ينفي فيه ما جرى تدوينه ضده من مجموعة محاربي مرض السرطان، بينما هناك تعليقات على مقطع الفيديو تتهمه بالتضليل، والنصب، بأنه ليس مريض بالسرطان.

وتبين من خلال الرصد الأمني أن الشاب يدعى محمد محمد سعد قمصان، 20 عامًا، ويقيم بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، والسيدة التي معه والدته، ووفق ذلك استدعت مباحث مركز شرطة دسوق، الشاب المذكور لمناقشته حول مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأثناء مناقشته تلقى العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بلاغين من حنان محمد العزب، 54 عامًا، موظفة بالتضامن الاجتماعي، وهند أسامة عجور، 35 عامًا، أخصائية تخاطب، وتقيمان بمدينة دسوق ضده، يتهمانه بإيهامهما بإدعاء مرض السرطان، تسهيلا له من أجل جمعه تبرعات مالية، ونشر أخبار كاذبة حول إصابته بالمرض، كما جرى تقديم 4 بلاغات أخرى ضده تتهمه بنفس الأتهامات.



وبعرضه على النيابة العامة، وجه المستشار يحي السعقان، رئيس نيابة دسوق، خلال التحقيقات مع المتهم بإدعاء إصابته بمرض السرطان، تهم إذاعة ونشر أخبار كاذبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وإساءة وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.

يذكر أن مجموعة من مرضى السرطان يطلقون على أنفسهم "محاربي السرطان"، دونوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن الشاب المذكور والذي يعد أشهر تريند في مصر حاليا بعبارة "قمصان أقوى من السرطان"، يدعي مرض السرطان، من أجل استعطاف المواطنين لجمع تبرعات مالية منهم، ما دعاه إلى تصويره مقطع فيديو، وبجانبه والدته، ونشره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينفي فيه ذلك.