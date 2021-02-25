صور.. وفد وزارة الاتصالات يبحث آليات التحول الرقمي في المنيا

مصراوي Masrawy
06:46 م الخميس 25 فبراير 2021
المنيا - محمد النادي:
استقبل الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، إذ تأتي الزيارة فى إطار تهيئة المحافظة لأعمال التحول الرقمي.
وأفاد بيان أصدرته المحافظة، مساء اليوم الخميس، أن الزيارة تأتي في إطار تهيئة المنيا لأعمال التحول الرقمي، وضم وفد وزارة الاتصالات كل من الأستاذة راندا إمام مدير عام تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والأستاذ إبراهيم ولاش مدير العمليات بقطاع التطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير مشروع وحدات التحول الرقمي، والأستاذ أحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والمراسم بمكتب نائب الوزير.
وأجرى نائبا وزير الاتصالات ومحافظ المنيا جولة تفقدية بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمتابعة العمل داخل الإدارة المستحدثة، حيث أوضح نائب المحافظ أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة وتم تجهيزها على أحدث مستوى، كما جرى تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين فى هذا المجال.
وأوضح نائب المحافظ، أن إدارة التحول الرقمي صممت برنامج خاص بالصحة لإمكانية متابعة خدمات المستشفيات على مستوى المحافظة، ومعرفة مؤشرات أداء المستشفيات واستخراج تقارير بذلك، بالإضافة إلى معرفة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، وعرض مؤشرات الأداء (شدة الإصابة – الوفاة – نسبة الشفاء) عبر خريطة نظم معلومات جغرافية بتحديث يومي، كما تم إجراء إجراء اختبارات رؤساء القري ونواب رؤساء المراكز والمدينة من خلال منصة إختبارات تم تصميمها برمجياً علي خادم المحافظة الرئيسي. وكذا نوتة معلومات المحافظة واستضافتها عبر بوابة خاصة بقيادات المحافظة.
وجرى التعاون مع وزارة الإتصالات، تنفيذ بوابة نظم معلومات جغرافية لحصر المباني أكبر من ٧٥ عام. واستعرض نائب المحافظ منظومة المتغيرات المكانية والتي ساعدت في خفض المتغيرات الغير قانونية من ٢٠٢٧ متغير غير قانوني في يونيو ٢٠٢٠ إلي ٥٤ متغير غير قانوني في فبراير ٢٠٢١ بمعدل انخفاض ٩٧%.