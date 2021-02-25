صور.. وفد وزارة الاتصالات يبحث آليات التحول الرقمي في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



المنيا - محمد النادي:

استقبل الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، إذ تأتي الزيارة فى إطار تهيئة المحافظة لأعمال التحول الرقمي.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، مساء اليوم الخميس، أن الزيارة تأتي في إطار تهيئة المنيا لأعمال التحول الرقمي، وضم وفد وزارة الاتصالات كل من الأستاذة راندا إمام مدير عام تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والأستاذ إبراهيم ولاش مدير العمليات بقطاع التطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير مشروع وحدات التحول الرقمي، والأستاذ أحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والمراسم بمكتب نائب الوزير.

وأجرى نائبا وزير الاتصالات ومحافظ المنيا جولة تفقدية بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمتابعة العمل داخل الإدارة المستحدثة، حيث أوضح نائب المحافظ أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة وتم تجهيزها على أحدث مستوى، كما جرى تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين فى هذا المجال.

وأوضح نائب المحافظ، أن إدارة التحول الرقمي صممت برنامج خاص بالصحة لإمكانية متابعة خدمات المستشفيات على مستوى المحافظة، ومعرفة مؤشرات أداء المستشفيات واستخراج تقارير بذلك، بالإضافة إلى معرفة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، وعرض مؤشرات الأداء (شدة الإصابة – الوفاة – نسبة الشفاء) عبر خريطة نظم معلومات جغرافية بتحديث يومي، كما تم إجراء إجراء اختبارات رؤساء القري ونواب رؤساء المراكز والمدينة من خلال منصة إختبارات تم تصميمها برمجياً علي خادم المحافظة الرئيسي. وكذا نوتة معلومات المحافظة واستضافتها عبر بوابة خاصة بقيادات المحافظة.

وجرى التعاون مع وزارة الإتصالات، تنفيذ بوابة نظم معلومات جغرافية لحصر المباني أكبر من ٧٥ عام. واستعرض نائب المحافظ منظومة المتغيرات المكانية والتي ساعدت في خفض المتغيرات الغير قانونية من ٢٠٢٧ متغير غير قانوني في يونيو ٢٠٢٠ إلي ٥٤ متغير غير قانوني في فبراير ٢٠٢١ بمعدل انخفاض ٩٧%.