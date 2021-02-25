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صور.. توزيع "بط" ضمن مشروع "قرية منتجة" في البحيرة

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صور.. توزيع "بط" ضمن مشروع "قرية منتجة" في البحيرة صور.. توزيع "بط" ضمن مشروع "قرية منتجة" في البحيرة

مصراوي Masrawy

06:42 م الخميس 25 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

وزعت إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية لقرية نديبة، بمركز دمنهور، في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، 840 بطة ضمن مشروع "قرية بحراوية منتجة".

يأتي المشروع تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة، وتخصيص 5 مليون جنيهًا لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية بط.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إلى قيام إدارة بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي باختيار الأسر المستهدفة على أن تقوم مديرية الزراعة بتدبير الأعداد الكافية من سلالات البط، وشرائها من إحدى المحطات الحكومية لتتولى الوحدات المحلية توزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنيهًا للقرض الواحد لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة بالإضافة إلى 900 جنيهًا متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن البط محصن وتتولى مديرية الطب البيطري توفير التحصينات اللازمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والربحية والمساهمة فى تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة.

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