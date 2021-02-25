أول تعليق لوالد "ضحية الطبيب المتهم بالتحرش داخل ميكروباص" في الزقازيق

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مصراوي Masrawy



الشرقية – فاطمة الديب:

أعرب والد الفتاة التي تعرضت للتحرش من جانب طبيب داخل سيارة ميكروباص عن استياءه الشديد من حكم المحكمة الذي صدر اليوم على الطبيب معلقً:"إزاي هيأمنوا على المرضى بعد اللي حصل.

واستأنفت نيابة قسم ثانى الزقازيق، بمحافظة الشرقية، منذ قليل على محكمة جنح جزيي بندر ثان الزقازيق، بمعاقبة طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش داخل ميكروباص بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وجاء استئناف النيابة لثبوت ارتكاب المتهم الواقعة.

وقضت محكمة جُنح بندر ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة، بحضور خالد خضير وكيل النيابة، بحبس طبيب سنة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل وسيلة نقل عام "ميكروباص" بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم بعد الاطلاع على المواد 278 و306 مكرر فقرة "أ" من قانون العقوبات، وعملًا بنص المادتين 23 و55 من قانون العقوبات.

جاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة رأت أن ما لاقاه المتهم من إجراءات القبض عليه وضبطه وحبسه احتياطيًا كانت كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك، وفقًا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوة، و باستحضار غاية المُشرع من إنزال العقوبة على الجاني فلم يبتغي منها الإيذاء، بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

