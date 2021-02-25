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محافظ المنيا: زراعة 241 ألف فدان قمح

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محافظ المنيا: زراعة 241 ألف فدان قمح محافظ المنيا: زراعة 241 ألف فدان قمح

مصراوي Masrawy

06:05 م الخميس 25 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:,

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 240 ألف و922 فدان من القمح خلال الموسم الحالي 2021.

وعقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعا، اليوم الخميس، مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة ، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلي البنك الزراعي المصري.

واستمع نائب المحافظ، لعددٍ من الملاحظات حول موسم القمح، موجهاً بدراستها ووضع الحلول الفورية لأي عقبة، لافتاً إلي أهمية التوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25% من كمية مياه الري والعمل على تعميمها.

واستعرض وكيل وزارة التموين، عددًا الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 40 موقع تخزيني بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.

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