محافظ المنيا: زراعة 241 ألف فدان قمح

مصراوي Masrawy
06:05 م الخميس 25 فبراير 2021
المنيا - محمد النادي:,
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 240 ألف و922 فدان من القمح خلال الموسم الحالي 2021.
وعقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعا، اليوم الخميس، مع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بهذا الشأن، وممثلي البنك الزراعي المصري.
واستمع نائب المحافظ، لعددٍ من الملاحظات حول موسم القمح، موجهاً بدراستها ووضع الحلول الفورية لأي عقبة، لافتاً إلي أهمية التوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25% من كمية مياه الري والعمل على تعميمها.
واستعرض وكيل وزارة التموين، عددًا الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 40 موقع تخزيني بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.