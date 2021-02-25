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صور.. جامعة بورسعيد تنظم قافلة طبية مجانية في قرية المناصرة

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صور.. جامعة بورسعيد تنظم قافلة طبية مجانية في قرية المناصرة صور.. جامعة بورسعيد تنظم قافلة طبية مجانية في قرية المناصرة

مصراوي Masrawy

05:46 م الخميس 25 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت جامعة بورسعيد، قافلة طبية مجانية، اليوم الخميس، بالوحدة الصحية لقرية المناصرة، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالي القرية من خلال نخبة من الأساتذة المتميزين في مختلف التخصصات.

وأشار الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس الجامعة، إلى أنه وجه بتوفير كافة الامكانات الطبية والبشرية للقافلة، والتواجد المباشر مع المواطنين بقرى بورسعيد، انطلاقًا من دور الجامعة التوعوي والتنويري والتثقيفي والطبي، وذلك بالتعاون مع كليات: الطب البشري والتمريض والصيدلة، لافتًا إلى أن القافلة تضمنت تضمنت الكشف الطبي على المترددين على القافلة، وقياس الضغط والسكر، وصرف العلاج مجانًا.

وأوضح أن القافلة شملت كافة التخصصات الطبية مثل: العيون، والباطنة، أطفال، الجلدية، مخ وأعصاب، نساء، والعظام، كما جرى صرف الأدوية مجانًا من صيدلية الوحدة بواسطة مدرسين مساعدين من كلية الصيدلة، وذلك ضمن سلسة القوافل التي نظمتها جامعة بورسعيد إلى قرى الجنوب وبحر البقر القديمة.

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