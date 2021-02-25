مع إيقاف التنفيذ.. الحكم في واقعة "الطبيب المتهم بالتحرش داخل ميكروباص" بالزقازيق

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب :

قضت محكمة جُنح بندر ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة، بحضور خالد خضير وكيل النيابة، بحبس طبيب سنة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل وسيلة نقل عام "ميكروباص" بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم بعد الإطلاع على المواد 278 و306 مكرر فقرة "أ" من قانون العقوبات، وعملًا بنص المادتين 23 و55 من قانون العقوبات.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة رأت أن ما لاقاه المتهم من إجراءات القبض عليه وضبطه وحبسه احتياطيًا كانت كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك، وفقًا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوة، وباستحضار غاية المُشرع من إنزال العقوبة على الجاني فلم يبتغي منها الإيذاء، بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ.ا" 19 سنة، تتهم فيه المدعو "عبدالرحمن.م" طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها والاستمناء داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2020.