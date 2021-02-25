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بالصور.. وزير يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان

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بالصور.. وزير التموين يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان بالصور.. وزير يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان

مصراوي Masrawy

04:54 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

زار الدكتور علي مصيلحي وزير والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مصنع سكر إدفو في أسوان، ومطحن وصومعة إدفو، وهايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون، بالإضافة إلى افتتاح هايبر ماركت العقاد.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بمصنع سكر إدفو، بتفقد الأقسام، واستعرض الدكتور ممدوح أبوالقاسم مدير المصنع الإنتاج اليومي والذي وصل إلى 1000 طن سكر بإنتاج سنوي يصل لنحو 112 ألف طن، ويقوم بعصير حوالي 10 آلاف طن يوميًا من محصول قصب السكر وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع شملت تغيير وتركيب توربينات للعصارات.

وتفقد الدكتور علي المصيلحي واللواء أشرف عطية، أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه ينتج يوميًا 300 طن من الدقيق لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدي المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات، كما تصل الطاقة الاستيعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين.

كما قام الوزير والمحافظ بتفقد هايبر الشيخ هارون الذي يقع على مساحة 754 م2 ، بجانب تفقد مخزن الجملة الملحق به على مساحة 920 مترًا، ويضم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والإستهلاكية.

واختتم وزير التموين ومحافظ أسوان جولتهم الميدانية، بافتتاح هايبر وماركت العقاد.

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