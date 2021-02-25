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إنارة 9 تجمعات بدوية وإنشاء 30 منزلًا بسانت كاترين

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إنارة 9 تجمعات بدوية وإنشاء 30 منزلًا بسانت كاترين إنارة 9 تجمعات بدوية وإنشاء 30 منزلًا بسانت كاترين

مصراوي Masrawy

04:28 م الخميس 25 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ عدة مشروعات بمدينة الطور ضمن المرحلة الثانية لتطويرها، منها إقامة سور لمنطقة كورنيش حمام موسى، وشبكة ري الجزيرة الوسطى بطريق حمام موسى الجديد، واستكمال المرحلة الثانية لمزرعة 30 يوليو، وإنشاء محطة صرف وخط طرد بقرية الجبيل.

وأضاف المحافظ أنه جاري تطوير قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، واستكمال المرحلة الثانية من شارع 306، وتطوير مسجد السلام والمنطقة المحيطة به، وتطوير حديقة الزهراء بطول الطريق الدولي الساحلي، وإعادة تطوير 25 كشك وتحويلها إلى أكشاك حضارية بما يتناسب مع المظهر الحضاري لمدينة الطور الجديدة، إضافة إلى تطوير حديقة 25 يناير.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي للمجموعة الاقتصادية الذي عقده المحافظ لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري إنشاء منحل ومعصرة زيتون بمدن الطور وأبورديس وإنشاء مزرعتين برأس سدر والرملة أبو زنيمة وتوصيل التيار الكهربائي من مدينة نويبع إلى وادي سعال بسانت كاترين لإنارة 9 تجمعات بدوية، ورصف طريق وادي ميعر بطور سيناء بطول 27 كيلو.

وتابع: "جاري تنفيذ 30 بيتًا بدويًا في حي المروة بمدينة سانت كاترين، وتنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير الطرق بمدينة دهب، وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات نسرين ومسلة بمدينة رأس سدر، وأبو حجاب" وطريق الجزارين بالوادي بمدينة طور سيناء.

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